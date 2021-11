VIDEO. Santa Fe Klan 'se quiebra' en concierto al dedicarle canción a su escolta muerto

Veracruz.- Santa Fe Klan no pudo evitar que la voz se le quebrara en pleno show al interpretar una de sus canciones, la cual dedicó a su fallecido amigo Fernando, quien además de ser su escolta era su cuñado.

En la madrugada del pasado 8 de noviembre, Fernando Álvarez, quien era escolta de Santa Fe Klan y pareja de una de sus hermanas, perdió la vida en un trágico accidente de carretera.

Fernando viajaba en un Jetta en la carretera Guanajuato a Juventino Rosas cuando perdió el control y chocó contra un camión de carga, tras lo cual perdió la vida.

Este fin de semana, Santa Fe Klan se presentó en Veracruz, donde hizo un homenaje a su fallecido amigo y cuñado.

En redes sociales comenzaron a circular videos del emotivo momento en el que Ángel Quezada, abrazado de su hermana Pamela quien carga una foto de Fernando, canta el tema "Debo entender", que habla sobre la pérdida de alguien querido, a quien ya no volverá a ver.

En una parte de la canción la voz se le quiebra a Santa Fe Klan y se abraza fuerte a su hermana, quien llora desconsolada.

Tú te fuiste de aquí y yo... Debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti, no voy a poder, me pregunto ahora qué voy a hacer... Yo no lo puedo creer”, dice parte de la canción.