Santa Fe Klan muestra por primera vez cuál es su peor tatuaje

México.- Durante su presentación en el programa de Omar Chaparro ‘TuNight’, Santa Fe Klan mostró cuál es su peor tatuaje y cuál fue la historia de ese error.

Omar Chaparro preguntó qué era de lo que se arrepentía y él aseguró que de uno de sus tatuajes.

Me arrepiento mucho de haberme tatuado algo en la espalda, porque les pedí en el barrio (en Santa Fe), porque ahí había maquinitas -de tatuar- que me pusieran: ‘Es mi vida y la vivo como yo quiero’ y me pusieron ‘Es mida -con m- y la vivo como yo como’. Me lo tapé porque no me gusta, me arrepiento de eso”, dijo.