Guanajuato. Si alguien sabe de esfuerzo por un sueño es Ángel Jair Quezada Jasso mejor conocido como ‘Santa Fe Klan’.

El joven guanajuatenses de 21 años de edad es una de las cartas fuertes de Alzada Records, una de las empresas más importantes de hip hop en México.

En entrevista vía telefónica, platicó sobre las novedades de su carrera, y porqué es considerada una de las figuras con más desarrollo en la música.

“Todo esto del virus nos ayudó a pensar en las cosas mejor, trabajando con más calma, tuvimos la oportunidad de estar armando diferentes proyectos, porque sino fuera por esto estuviera de gira en otros países, y no se hubiera logrado lo que se logró en todo este tiempo, pero seguimos como sea trabajando, aunque nos fuéramos en tour”, comentó.

Con tres producciones discográficas en su haber: “Por costumbre”, “Seguimos radicando” y “Bendecido”, entre otros, siente que su carrera va tomando un mejor ritmo.

Santa Fe Klan proviene de una familia humilde. Desde los 12 años empezó a hacer música, logrando grabar su primer sencillo con 13 años. Cuando cumplió 15 años fue cuando tomó su carrera de manera más profesional tras ser firmado por Alzada Records.

He pasado cosas difíciles, no todo sale bien, hay veces que a uno no le salen las cosas como pensaba y por eso sigo haciendo más proyectos, por si algo no funciona tener otro, es no rendirse y seguir haciendo las cosas de corazón, como le he hecho. Lo que me dio para adelante fue tener a mi familia, a mi barrio, ellos me dieron para arriba cuando me caí. Llegué a Guadalajara a los 16 años, me las he visto muy difíciles, y así seguimos de la mano de mi gente para no caer”.