México.- El rapero del momento, Santa Fe Klan, presumió su “sold out” para la Arena Monterrey este sábado 5 de febrero, donde deleitará a 17 mil 599 personas con sus rimas.

El costo de los boletos para disfrutar del show de Santa Fe Klan va de los 2 mil 85 pesos a los 9 mil 549 pesos. Aún con ello, agotó entradas y él mismo lo presumió en sus redes sociales.

El intérprete de “Grandes ligas” y “Así soy” también agradeció el cariño de su público que cada vez es más.

Con esta presentación, el salido de la colonia Santa Fe, se une a la lista de grandes que han pisado el escenario de la Arena Monterrey, como Juan Gabriel, Jenni Rivera, Beyoncé, Demi Lovato, Mariah Carey, Jonas Brothers, Bruno Mars y Katy Perry.

Los más contentos son sus fans que ya esperan el gran día para deleitarse con el repertorio del rapero.

Pero no todos están felices, hubo quienes expresaron que no alcanzaron boletos y se resignaron a escucharlo desde afuera o esperar otra fecha de Ángel Jair Quezada Jasso, nombre real del artista, en esa ciudad.

Otra fecha, no alcancé boletos, felicidades por tu éxito, pero creo que me quedaré con ganas de ir al concierto”, “¿Es neta que ya no hay boletos? Díganme que no es cierto, mañana le iba a comprar a mi hijo uno aunque fuera mero arriba”, escribió la usuario Nathaly Leos Leos.