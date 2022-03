Monterrey.- Tal parece que todos quieren tener al rapero consentido de Guanajuato en sus programas debido a la gran popularidad que tiene, y es que Santa Fe Klan participó por segunda vez en el podcast del Youtuber Roberto Mtz.

El también escritor Roberto Martínez ya había tenido de invitado a su programa de YouTube ‘Creativo’ a Ángel Jair Quezada Jasso y debido a que fue el episodio más visto quiso repetir la experiencia.

Hace un año el cantante de temas como “Debo entender” y “Soledad” apareció en el programa “Creativo #78”, que con más de 4.6 millones de reproducciones ha sido el capítulo más visto, según el propio conductor.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Ángel Quezada contó que planea crear una fundación para ayudar a quien lo necesite. Foto: Captura de video

A través de su canal, Roberto Mtz publicó la segunda charla que tuvo con Santa Fe Klan, y apenas dos horas después de subirlo a Youtube, ya tenía más de 36 mil vistas.

El episodio se grabó antes del exitoso debut de Santa Fe Klan en la Arena Monterrey, (el pasado 5 de febrero) y de la inauguración de la tienda de mercancía oficial en su barrio en Guanajuato capital, temas de los que habló el cantante durante la charla.

En la Arena Monterrey, donde tuvo lleno total y desde días antes ya se habían agotado los boletos, y Santa Fe Klan recordó que hace apenas tres años las cosas eran muy diferentes, pues incluso en una de sus presentaciones apenas llegaron unas 10 personas.

Ángel recordó momentos de su niñez cuando su mamá lo llevaba a la escuela y no tenían nada.

“Vamos a Monterrey que estamos llenos, seguro, íbamos a los conciertos antes, a veces había 30, 100, 200 personas, ya cuando caían 300… aunque lleguen dos yo les cantaba”, expresó.

El cantante recordó que hace apenas tres años se presentó en San Luis Potosí ante muy poquitas personas, en un concierto que era a beneficio de un niño que estaba enfermo.

Una vez llegaron cinco, en San Luis hicimos una fecha… llegaron unos 10… sí está cabrón, sí ha cambiado mucho, tengo que acostumbrarme, lo bueno es que voy a seguir teniendo inspiración”, reveló.

Roberto Mtz reveló que el pasado episodio en el que estuvo Santa Fe Klan fue el más visto de su canal. Foto: Captura de video

Confiesa su temor a la soledad

Durante la plática, Ángel confesó su temor a la soledad, pues se refirió a su próxima gira por Estados Unidos, a la que no podrá ir acompañado de su familia o su novia.

El cantante dijo que está acostumbrado a estar rodeado de gente, y aunque estar solo le ayuda en el proceso de inspiración, no es algo que le agrade.

He estado solo y está chido porque me he puesto a escribir canciones... está chida la inspiración, pero no me late estar solo”.

Recordó que hace algunos años estuvo solo en Guadalajara, pero no le gustó. “Estuve de a tiro solo, no me gustaba ni escribir… mejor me puse a resolver mis problemas, porque por eso estaba solo, y mejor me puse las pilas”, reveló.

La razón por la que no le gusta la soledad, es debido a que empieza a pensar en recuerdos difíciles de su pasado, y aunque no se arrepiente de todo lo que ha vivido pues gracias a eso se formó, no le gusta pensar en eso.

“Te hace pensar muchas cosas, me acuerdo de mi pasado, de muchas cosas que he vivido, no me late eso, me gusta estar haciendo lo que me gusta, porque todos tenemos problemas no me gusta darle tiempo a eso y cuando me pongo a escribir una canción está chido una o dos horas, pero ya”, relató.

Justamente ahora que comenzará su gira por Estados Unidos, se preocupa por estar solo, pues su familia no podrá estar con él.

Ahorita estoy sintiendo porque me voy a ir a Estados Unidos, todavía ni me voy… mi novia y mi familia no van a poder ir ahorita, imagínate voy a estar en un hotel pero voy a estar solo”, contó.

Santa Fe Klan no se olvida de su gente, y dijo que quiere apoyar en lo que pueda en su barrio. Foto: Instagram

Quiere hacer una fundación para ayudar a su barrio

En su charla con Roberto Mtz, Santa Fe Klan habló de sus ganas de poder ayudar a la gente de su barrio o a quien lo necesite y no tiene dinero.

“Para apoyar con sillas de ruedas, medicinas, apoyar a toda la gente, que varios de mis amigos o gente que me rodea nos unamos o si quieren abrir la suya qué chido, para apoyar a gente que los necesita, lo que esté a mi alcance”, contó.

Dijo que quiere apoyar a sus vecinos, pues con la inauguración de su tienda y el mural en su antigua casa en el barrio Santa Fe la zona se ha vuelto incluso una atracción turística, por lo que desea que hasta las tienditas del lugar estén bien surtidas para los visitantes.

“A lo mejor quiero cumplir el sueño de una doñita de ahí del barrio, que es tener un puesto de gorditas, y se lo puedo cumplir… a mí nada me cuesta comprar una parrilla y comprarle la masa, lo primero para que empiece, ayudar a la gente que lo necesita”.

Santa Fe Klan tiene claro que si apoyas a los demás, es como si te ayudaras a ti mismo.