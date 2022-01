León, Guanajuato.- ¡Ya estamos en el barrio raza!, así anunció su llegada al terruño Ángel Jair Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, quien ‘la rompió’ como figura estelar de la Velaria en la Feria de León 2022.

Y ya se veía venir, pues tras el anuncio de su presentación del 18 de enero, las redes ‘se volvieron locas’ y los fans del oriundo del Barrio de Santa Fe en Guanajuato capital, se emocionaron para verlo.

“Se rumoraba que iba a venir, por eso yo me aguanté y no fui a su presentación del Foro del Lago”, dijo Brian Medina, fan del rapero, quien no pagó más que lo del camión y la entrada de 12 pesos a la feria.

Santa Fe Klan logró reunir a más de 20 mil personas en la Velaria de la Feria de León. Foto: Sinohé Vázquez

Llegó el día, y desde las 11 de la mañana, las filas de seguidores de ‘La Santa’ comenzaron a formarse en los alrededores de la Velaria, hasta fue necesario improvisar unas vallas, para ordenar la situación.

Admiradores de Silao, Guanajuato capital, Irapuato y municipios aledaños, llegaron para apartar lugar y ser de los primeros en ‘apoyar a Ángel’.

'Yo lo conocí en una fiesta'

Muchas fueron las anécdotas de quienes presumen de Ángel su sencillez, unos lo conocieron en Guanajuato, otros lo vieron en fiestas, como Christopher Rodríguez.

“Yo lo conozco de una fiesta, no lo vi, pero me dijeron que era Jair Quezada y fue chido. Yo lo vi en una fiesta en su casa, soy de Silao”, contó el muchacho, quien asistió vestido como rapero.

El acceso comenzó desde las 7 de la tarde, para comenzar a las 10 de la noche, “Somos gran fans de ese wey”, fue el comentario en común de todos los fans. Vestidos como raperos, otros tipo Snoop Dogg, así se veía la Velaria.

‘De la calle soy, y ahí moriré’...fue el coro de los fans, quienes se acompañaron de sus papás y hasta padrinos.

Dan 'portazo' y empieza el caos

Puertas cerradas, jóvenes en busca de un boleto, desesperación y hasta lágrimas, fue lo que provocó la presentación del guanajuatense.

Desde las 8 de la noche, las cosas comenzaron a calentarse y la gente en los alrededores, se desesperó por un boleto. "Ya no vamos a dejar entrar a los que no tengan boleto", advirtió una guardia de la entrada.

Gente colgada en las gradas, otros lesionados por caer durante las corretizas por lograr un buen lugar. Otros detenidos al ser sorprendidos con 'cigarillos prohibidos'.

Santa Fe Klan le cumplió a su 'raza' guanajuatense. Foto: José Antonio Castro

¡'Avalancha' en la Velaria!

Tal fue la desesperación, que la gente superó a los más de 150 elementos destinados para la seguridad; una 'avalancha' de fans, burló a los elementos y se brincaron hacia el lugar.

Elementos de policía, bomberos, paramédicos, se apersonaron en los alrededores para mantener el orden.

Como nunca se había visto en los conciertos, la seguridad se reforzó, pues había mucha gente intentando entrar, y unos más, con la intención de 'brincar' la reja.

Así la euforia de los fanáticos de Santa Fe Klan en la Feria de León.



Fans de otros estados del país viajaron solo para ver al rapero guanajuatense y se formaron por 15 horas.



Video: José Antonio Castro Murillo. pic.twitter.com/7eaxI84XR9 — Periódico AM Noticias (@periodicoam) January 19, 2022

Había elementos de seguridad con chalecos con la leyenda 'Panteras', estos elementos fueron parte de un grupo táctico que se dedicaba a la atención de colonias conflictivas, sobre todo en el tema de la pandillas.

'El Tornillo', amigo de Santa Fe, vaticinó un desma... Y el público siguió con chiflidos y aplausos.

Tornillo se dedicó a firmar gorras, playeras, y agradecer a León, por el recibimiento. Al igual que 'La Cumbita', banda famosa de la ciudad.

Según reportes preliminares, hubo algunos detenidos por el desorden en la Feria de León.

Miles acudieron al concierto de Ángel Jair Quezada, y las cosas se descontrolaron debido a un tumulto de gente que se quedó afuera. Foto: José Antonio Castro

Llega ‘La Santa’

Santa Fe Klan cumplió a su ‘clika’ de León con un show ad hoc a su regreso al terruño.

Toda su banda del Barrio 473 tuvo su oportunidad en el escenario, así que “El Tornillo”, “La Cumbita” y demás colegas, calentaron la escena desde las 9 de la noche.

'El Tornillo' y su 'vida loca', fue otro de los que se emocionó, dio autógrafos, y tomó cuanta playera le lanzaron al escenario. Había un poco de paz, tras el alboroto que se suscitó en los alrededores, cuando se dio portazo al evento.

La Cumbita, tocó la cumbia colombiana. Los de León, fueron recibidos por sus fans y seguidores de Silao, 'Los Ángeles locos'; la música de barrio, tuvo cabida esa noche.

Santa Fe Klan se dijo emocionado y nervioso de 'juntar a tanta banda'. Foto: José Antonio Castro

Los chiflidos a las 10 de la noche movilizaron al staff, el olor a marihuana era cada vez más intenso...la espera terminó.

"¡Que salga!", "¡Que salga!", fue el grito de los miles de asistentes, sin contar a los que estaban afuera del escenario.

Santa Fe salió 'echando rima', y el público enloqueció. Todos le lanzaron cosas para que las firmara...fue el primer guanajuatense, en mucho tiempo en provocar un fenómeno así.

Estoy bien nervioso, nunca había juntado tanta banda”, se sinceró el del Barrio Santa Fe.

Comenzó la tanda de canciones, desde “Debo entender”, “Debo buscar”, “Cuidando el territorio”, las que cantó al lado de 'El Tornillo' y su clika 473.

“¿Cómo está la banda de allá?, ¡León! me siento muy emocionado, gracias por este recibimiento, la vamos a pasar rapeando toda la noche”, recalcó.

Ángel sacó de sus bolsillos lo que parecía marihuana, y la lanzó al público. Salió enfundado en una bandera mexicana, y dedicó el show a todos aquellos que luchan por un sueño.

La gente mostró fotografías de Ángel, otros llevaron las fotos de sus carnales, como Israel Benitez, quien levantó la fotografía de su amigo, muerto en una riña, y que gustaba de las canciones de la Santa.

Así, el tiempo pasó, y las canciones siguieron, la rola más pedida fue “Grandes ligas”, que recientemente cumplió los 100 millones de reproducciones.

“Esto va para toda mi raza, para toda la raza del 473, allá en La Santa, gracias Carnales”.

En los alrededores, la gente trataba de entrar, a pesar del dispositivo que se concentró en la Velaria.

Siguió con : “Varias Madrugadas”, “Ya Se Hizo Costumbre”, “Un Loco Enamorado”, “Prohibida” y “Silencio en el Callejón”, entre muchos otros. El show continuó después de las 12 de la noche.

Una historia de superación

Sus inicios fueron al lado de varios de sus amigos y se hacían llamar Klan. Cuando tenía solo 14 años lanzaron su primer tema en YouTube que fue todo un éxito La misma vida de locos. Más tarde la agrupación se disolvió y en 2017 salió su primer disco como solista.

Hoy en día, 5 años después, continúa impresionando al mundo con sus poderosas presentaciones, estilo y sonido único. A su corta edad cuenta con numerosos sencillos con diferentes artistas nacionales e internacionales.

