Santa Fe Klan y La Banda MS sacarían un tema a dueto

AM.- Tanto ha sido el éxito de Santa Fe Klan, que no hay bandas que no quieran trabajar con él, y tras abrir el hilo de preguntas sobre qué bandas son sus favoritas, la Banda MS le respondió lo que daría paso a una nueva colaboración.

Santa Fe Klan confesó su gusto por bandas como ‘La MS’, Grupo Firme, con quienes tiene ganas de colaborar.

Santa Fe Klan podría trabajar con la MS. Foto: Especial

Enseguida, los integrantes de la Banda MS también replicaron su mención, al mostrar en el gimnasio donde entrenan, que la música de ‘La Santa’ suena en todos los rincones…¿será el inicio de una colaboración?.

El placer sería nuestro mi hermano”, así le respondieron tras la invitación de Santa Fe a hacer algo juntos.

Santa Fe Klan. Foto: Especial

Es fan de la música regional

En varias entrevistas, Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, ha mostrado su admiración por la música de Los Tigres del Norte, Chalino, Celso Piña, y demás representantes del género regional.

Recientemente hizo una pequeña colaboración con Pato Machete y los músicos ‘Ronda Bogotá’, con quienes tocó el acordeón.

Alista su visita a León

El músico se encuentra en plena gira, y el 27 de noviembre tocará el turno de verlo totalmente en vivo con su crew que lo vio crecer y ascender en el mundo del rap.

Santa Fe Klan estará en León. Foto: Especial

