Santa Fe Klan y Mc Davo muestran el nuevo éxito ‘Sigo esperando que vuelvas’

Guanajuato.- Santa Fe Klan se anotó otro acierto al repetir colaboración con McDavo en el tema “Sigo esperando que vuelvas”.

El éxito ya está disponible en plataformas digitales, y se une a “Callejera”, otro de las rolas que les dieron prestigio a ambos raperos.

Santa Fe Klan y Mc Davo tienen una relación de amistad desde hace un par de años, y para esta canción, se inspiraron en la cotidianidad y el momento que viven como músicos.

Desde aquella despedida, para mí no brilla el sol. Curando mis heridas, me refugio en el alcohol, no sé si me recuerdas, sigo esperando a que vuelvas. Desde aquella despedida, para mí no brilla el sol”, dice el estribillo de la rola.