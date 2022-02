Guanajuato.- Dani Flow es un joven rapero originario de Irapuato, Guanajuato, cuya carrera musical va en ascenso, prueba de ello es que recién firmó un contrato con Universal Music. Ahora, la pregunta es si esto debe preocupar al popular Santa Fe Klan, su paisano.

Como Santa Fe Klan, Dani Flow se ha ganado su propio público y tiene un estilo único que incluye rimas, las cuales tienen un vocabulario un tanto altisonante.

El joven de 20 años, originario de Irapuato, la ciudad de las fresas, pertenece a la generación de los llamados centennials o generación Z, y ya firmó un contrato musical con Universal Music.

Dani Flow ha comenzado a alcanzar la fama y sus videos más vistos son “Dani flow, recopilación de las rimas más graciosas”, “El rey del parque”, “Mc más gracioso” y Lo mejor de Dani Flow” y “El MC más gracioso de Dani”.

El irapuatense ha logrado millones de reproducciones de sus videos en YouTube en menos de un año y en gran parte ha sido gracias a sus colaboraciones con Adolfo “El Bofo” Bautista, leyenda del Chivas de Guadalajara, y el cómico Franco Escamilla, quien le dio su primera oportunidad en la que no le fue nada bien, pero fue su referente para darse a conocer.

Las rimas del guanajuatense incluyen palabras altisonantes, pero a diferencia de otros raperos, las usa para decir frases con doble sentido o exponer algún chiste.

Aunque ha sido señalado como el peor rapero, tiene su público al que deleita con sus rimas que incluso son graciosas.

En una entrevista para Yahoo en Español, el mismo Dani dio a conocer que su primera gran oportunidad fue la invitación que le hizo el standupero Franco Escamilla para participar de una batalla en su programa “La cantera. La cuna del freestyle”, hace siete meses.

No me fue tan bien en esa batalla, al final me abrió muchas puertas, aprovecho para agradecer a Franco por darme una oportunidad así de grande”, dijo Dani Flow.