Covid-19 le dejó a Sara Maldonado un aborto y una infidelidad

México.- Sara Maldonado reveló a través de un encuentro con medios de comunicación en el evento “Quién 50”, cómo descubrió una infidelidad por parte de su entonces novio Juan Sebastián Ávila, mientras ella pasaba por una gran depresión tras la pérdida de su bebé.

A través de sus redes sociales, Sara Maldonado expuso que Juan Sebastián Ávila le había sido infiel, pero por desgracia esta no fue la única tragedia en la vida de la actriz, pues ella se estaba recuperando del Covid-19 cuando se enteró de esta traición, además de vivir la depresión de sufrir un aborto espontáneo.

La actriz de cine y televisión detalló que los momentos qué vivió durante ese año fueron sumamente complicados y esas vivencias tan difíciles de superar le hicieron reflexionar sobre su vida.

Durante la entrevista, Sara no quiso dar más detalles de su ex pareja y el momento en el que descubrió la infidelidad, pero adelantó que pronto hablará sobre ello.

La veracruzana también aseguró que tuvo que acudir ayuda profesional para poder enfrentar todos sus problemas, mientras tanto adelantó que se encuentra feliz porque el próximo año se estrenará una serie con ella como protagónico, además de asegurar que estará de regreso en México.

Mi serie se presenta el próximo año, no me han dado la fecha exacta, voy a hacer próximamente otra temporada posiblemente, entonces estoy de regreso en México contenta, realizada, feliz y todo es parte del pasado, pero sí me gustaría compartirlo”, finalizó Maldonado.