Sara Maldonado confesó que ‘se meterá cuchillo’ para definir su figura

CDMX.-La actriz Sara Maldonado compartió en sus redes sociales el motivo por el cual se someterá a una cirugía de busto este 5 de julio.

La razón es que los médicos le retirarán los implantes de seno que se puso en el pasado, dicha decisión, obedece a una decisión que tomó tras darse cuenta que una persona debe ser transparente y verse tal cual es, sin necesidad de filtros.

No me gusta satanizar los temas de que hay mucha controversia porque son malos, me imagino que hay muchas mujeres, como yo hace 20 años, tienen las ganas de ponerse prótesis", fue parte de su mensaje que subió en redes.