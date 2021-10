Sara Seligman se abre camino en el cine con ‘Coyote Lake’ protagonizada por Adriana Barraza

Guanajuato.- Una historia cruda que merece ser contada fue el eje de “Coyote Lake” la Opera Prima de Sara Seligman que aborda el tema de una madre y una hija que se dedican a cosas indebidas, con la confianza de pasar desapercibidas.

Adriana Barraza y Camila Mendes son las protagonistas de esta historia, que marca un hito en la carrera de esta joven cineasta, que se inspiró en un artículo sobre ‘Falcon Lake’ entre Laredo y Texas.

En dicha historia, se habla que una pareja estadounidense sala a pescar, pero solo regresa la mujer, sin que se haya esclarecido la historia y se atribuya al crimen organizado.

En entrevista, platicó sobre lo difícil de la historia, la experiencia con Adriana Barraza y lo que viene para su futuro después de esto.

Fue una experiencia maravillosa, y trabajar con estas actrices fue más de lo que me pude haber imaginado. En cuanto haces un proyecto así hay dificultades, en mi caso fue encontrar alguien que estuviera dispuesto a permitir que lo dirigiera; había interés de comprar el guión, pero no mucho que yo lo dirigiera”, platicó.

La película (que se estrenó en Apple TV), se centra en estas dos mujeres que tienen a su cargo un hostal, un día, un grupo de hombres las intimida, sin pensar que ellas son el verdadero peligro.

Debido al presupuesto, la filmación se hizo en menos de un mes, entre la zona peligrosa de Falcon Lake, eso sin exponer a nadie; además, les dificultó las cosas la falta de comunicación por no tener señal.

Hablamos mucho de querer a más mexicanas en el cine, pero a la hora de la hora las compañías no toman el riesgo de la primera oportunidad. Es difícil encontrar la diversidad, sin que le demos la chance de dirigir y para mí fue frustrante la cantidad de veces que me querían comprar el guión, pero no que yo la dirigiera”, reiteró.