¡Inconsolable! Sargento llora y grita al ser eliminado de ‘Survivor’ de TV Azteca

República Dominicana.- A solo tres días de la gran final de “Survivor”, Sargento Rap fue eliminado de la competencia de TV Azteca, tras enfrentarse en un duelo de la extinción ante Pablo y Adianez.

Con lágrimas en los ojos y gritos de coraje al haberse quedado tan cerca de ganar los 2 millones de pesos, Sargento dio un emotivo discurso antes de salir para siempre de “Survivor”.

El clásico grito de ¡El Mesías! de Sargento se oyó por última vez en 'Survivor'. Foto: Instagram

Mi ángel y mi diablo traen una revolución acá adentro ‘hermano ya te vas a casa eres millonario con tu familia con El Mesías (su bebé) ya vas a ver a tu hijo’, y por otro lado ese de por poco me quedo con toooooodo!”, gritó Sargento.

Visiblemente emocionado y con la voz desgarrada, Sargento les dejó un mensaje a sus compañeros de "Survivor".

“Me quedé muy cerca y creo que eso es lo que debería de sentir cada uno de ustedes porque han luchado día tras día desde hace más de 120 días", expresó el cantante.

Sargento se enfrentó a Pablo y Adianez en el duelo de la extinción. Foto: Instagram

Nadie absolutamente nadie lo va a saber como lo vivimos más que nosotros mismos... el camino que queda les deseo lo mejor de corazón, todas las bendiciones, échenle pa’rriba ya queda poco”, dijo a sus compañeros.

Es un hombre nuevo

Sargento aseguró que lo su objetivo al entrar a “Survivor” era dejar un buen ejemplo a su hijo, a quien dedicaba cada competencia ganada con el grito “¡El Mesías!”.

Espero haber dado un buen mensaje en mi trayectoria aquí y lo más importante que fue mi prioridad en venir a esta gran aventura, en mostrar que soy un hombre nuevo”, dijo Sargento.

"Espero haber dado un buen mensaje en mi trayectoria aquí y lo más importante que fue mi prioridad en venir a esta gran aventura, en mostrar que soy un hombre nuevo..." Con estas y más palabras, @sargentorap1 se despide de SURVIVOR MÉXICO. ������ #SemanaFinalSurvivor pic.twitter.com/3qvtl3AJNn — Survivor México (@mexico_survivor) August 13, 2021

El rapero regiomontano aseguró que esta experiencia lo cambió “Me ha costado mucho, me ha costado sangre, me ha costado tanto ser la persona que soy ahora y he llegado lejos y estoy orgulloso de todo lo que he hecho y mi familia lo ha visto de cerca”, dijo llorando.

Solamente lo hice para que me hijo cuando pueda comprenderlo diga ‘mi papá cuando yo recién nací, tenía 4 meses de nacido, él se fue a la jungla ¡que loco! a dejarme una lección de vida”, expresó entre lágrimas el rapero.

La gran final de "Survivor" será este domingo en vivo, y aunque durante todo el reality los participantes ganaron su lugar enfrentando competencias, el triunfador se decidirá mediante la votación del público, cuando tengan que elegir a uno de los tres participantes que lleguen al último capítulo de esta lucha por sobrevivir.

El fuego de Sargento se apagó en la competencia de 'Survivor' a tres días de la gran final. Foto: Instagram

