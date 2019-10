Sarita Sosa está siendo manipulada por su esposo: Mhoni Vidente

Miami.- Dentro de las predicciones que dio dentro del programa “Hoy” de Televisa, Mhoni Vidente habló de la muerte de José José y aseguró que su hija Sarita Sosa no es la villana, sino su esposo que es el que la está manipulando para ‘esconder’ el cuerpo de su papá.

Esto lo dio a conocer en la sección de la “Ruleta Esotérica” al lado de los conductores Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y Andrea Legarreta, donde aseguró que el comportamiento de Sara Sosa, hija de José José, se debe a que su esposo la está manipulando, pues quiere sacar provecho económico.

Yo estoy viendo que está manipulada completamente por parte de su esposo que la está manejando en cuestiones de estar sacando dinero, estar manipulando la situación, estar peleada completamente con sus medios hermanos… aquí el problema es que José José no dejó nada, nada más las regalías, aquí las regalías se van a tener que dividir en tres”, dijo la vidente.

Sobre la posibilidad de que su viuda, Sara Salazar, se quede con todo, Mhoni predice que no será así.

Todo mundo está diciendo que a lo mejor se queda Sarita, la esposa de José José, no señores, y que si lo mataron, no señores, no, José José murió por el cáncer de páncreas, le dio un paro respiratorio y se quedó dormido y murió”, dijo.