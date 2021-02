Me he sentido pisoteada: Sarita Sosa sobre sus hermanos José Joel y Marysol Sosa

Miami, Florida.- La polémica Sarita Sosa, reapareció en la televisión hispana para hablar de sus proyectos musicales, de su padre y de la nula relación con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa, de quienes se sintió pisoteada.

Sarita Sosa, la hija de Sara Salazar y José José, reapareció para hablar del motivo que la llevó a viajar a México para trasladar a su padre a Miami con ella. Aseguró que el cantante no estaba bien cuidado, que sus hermanos no estaban al pendiente de él.

No estaba bien, esa es la realidad, él necesitaba atención médica y no la tenía”, aseguró Sarita.

La hija menor del intérprete de ‘El triste’ habló para Univisión de la relación con sus hermanos, la cual calificó de fracturada y no cree que pueda darse una reconciliación, menos que vuelva a ser como antes.

Han pasado tantas cosas que yo no sé si vamos a poder regresar a como era antes, yo creo que sí puede haber una paz donde ya no hay tanto caos, pero así que podamos convivir como cuando éramos niños, no lo sé”, le respondió la joven a la reportera.

Y sobre si tiene que perdonarle algo a los hijos de Anel Noreña, Sarita respondió que sí, pues como cristiana, su deber es perdonar, pero sin dejarse pisotear, cómo se sintió con ellos.

Perdona pero también no te dejes pisotear, que es lo que me decía mi papá… y esto pasa en las mejores familias… siempre hay hermanos que no se llevan o tienen sus diferencias y no es nada del otro mundo”.