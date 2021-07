Ciudad de México.- Luego de que Sarita Sosa acudiera con un juez a una corte de Miami para registrarse como única hija de José José para ser la heredera universal de sus bienes, sus medios hermanos José Joel Sosa y Marysol Sosa, le advierte que podría acabar en la cárcel.

Con esta ambición, Sarita Sosa mintió a las autoridades de Estados Unidos al negar a sus medios hermanos José Joel y Marysol, hijos que José José tuvo con la actriz Anel Noroña.

Sarita Sosa busca seguir los pasos de su papá José José como cantante./ FOTO: Instagram

De acuerdo con el programa “Venga la Alegría”, José Joel ofreció una entrevista a la revista TV Notas en la que advirtió a su hermana menor que lo que hizo es un delito.

Es un documento erróneo, apócrifo donde ahora resulta que ni Marysol ni yo existimos entonces ya es una situación muy delicada para la niña Sarita porque es un delito de cárcel estar presentando documentación falsa, estar dando testimonio falso ante un jurado o ante un juez en Estados Unidos.

José Joel se cuestionó sobre quién estará asesorando a Sarita, porque eso que hicieron se puede castigar con prisión.

Nada más estamos viendo como su poco conocimiento tanto de ella como del abogado no tienen ni la más remota idea. Quién los está moviendo no sabemos pero si al día de hoy no entienden que las leyes mexicanas son mundiales, pues allá ellos”.

El programa “Suelta la Sopa”, presentó hace unos días los documentos que prueban la solicitud que realizaron Sarita y su mamá Sara Salazar en Estados Unidos.

Parte de los documentos que presentó Sarita Sosa en Miami, de acuerdo a "Suelta la Sopa"./ FOTO: Especial

Harán valer testamento de José José

La supuesta solicitud de Sarita Sosa ante una corte de Estados Unidos, sería una estrategia para desconocer el testamento de José José en el que nombró a su ex esposa, Anel Noreña como la única heredera.

Estamos muy contentos. Se le dio lectura de manera legal y jurídica al testamento en donde queda como heredera universal la señora Ana Elena Noreña Grass”, declaró José Joel en abril pasado, cuando se dio a conocer el documento.

De ser el único testamento del fallecido cantante, Anel Noreña tendría el poder de desalojar a Sarita de la casa donde vive con toda su familia, en Miami, además de exigirle cuentas sobre el dinero que José José habría dejado y que, según diversas publicaciones, ha servido a Sarita para vivir con lujos sin haber trabajado nunca.

José Joel tiene 45 años de edad./ FOTO: Instagram

Lamenta actuar de Sarita

Antes de que José Joel brindara una entrevista a TV Notas sobre esta nueva polémica de Sarita, su hermana Marysol emitió un comunicado de prensa en el que lamenta el actuar de su media hermana.

Y este 12 de julio en “Venga la Alegría”, Marysol habló con la periodista Flor Rubio sobre la solicitud de Sarita en Miami.

Me sorprende esta parte en la que no existimos, no entiendo porqué estarnos borrando, quitando de la lista como familia, la puede meter a ella en problemas”, coincidió con José Joel.

Marysol Sosa compartió en redes sociales este recuerdo con su papá José José./ FOTO: Especial

Aunque no lo dijo de manera directa, Marysol también declaró que Sarita estaría cometiendo un delito por engañar a las autoridades.

Sigue actuando mal, sigue diciendo mentiras, no sé si su plan sea engañar al juez porque se puede meter en problemas con la ley de allá, cuando su padre fue una gran figura pública, está la historia de mi papá donde estamos yo, José Joel, está ella”, señaló.

La cantante finalizó la primera parte de la entrevista asegurando que su plan no es dejar a Sarita en la calle, pues la casa donde vive Sarita está a nombre del Príncipe de la Canción.

No es nuestro sentir tener que dejarlas en la calle con las cosas en la banqueta, no es eso lo que buscamos, no es la herencia, es el hecho de que se haga justicia de que nos digan en la cara, pasó esto”.

José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José, cantante, músico y productor, falleció el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida, Estados Unidos.