Sasha Sokol sí demandará a Luis de Llano por abuso ‘nos vemos en los tribunales’

México.- Sasha Sokol volvió a alzar la voz en redes sociales contra Luis de Llano Macedo, pero esta vez para avisarle que emprenderá acción legal en su contra, por el abuso sexual que sufrió hace 37 años, cuando tenía 14 años.

El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, la cantante Sasha Sokol confirmó en sus redes sociales que en el pasado sí mantuvo una relación con Luis de Llano Macedo, cuando ella tenía 14 años y él, 39, lo que ahora se da cuenta que se trató de un abuso.

Hace cuatro semanas, el productor musical se presentó en la Entrevista con Yordi Rosado, para YouTube, a quien le confesó que sí tuvo un romance con Sasha, pero que duró apenas 6 meses y que no fue importante.

Esto causó que la exTimbiriche rompiera el silencio a través de sus redes sociales para expresar que se trató de un delito por parte del productor musical y que no fueron seis meses, sino cuatro años.

En el mismo mensaje, la cantante le pidió dejar el tema, pues ello marcó su vida y tuvo que tomar terapia por años. Enseguida, famosos le mostraron su afecto a Sokol.

El pasado miércoles 30 de marzo, Luis de Llano emitió un comunicado de prensa en el que de manera literal dejó claro que no ha cometido ningún delito, que ella y su familia estuvieron de acuerdo en la relación, la cual calificó de transparente.

Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia. No he cometido delito alguno, ni tampoco actuado de forma inmoral”.

Luego de esto, pese a que dijo que no hablaría más del tema, Sasha lo volvió a hacer a través de dos publicaciones en redes sociales.

Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue ‘transparente’. Nada está más lejos de la verdad”, recalcó.