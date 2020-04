¿Se aburrió en la cuarentena? Danna Paola se hace radical cambio de look

México.- Durante estos días de cuarentena por el coronavirus, Danna Paola ha estado más activa que nunca en sus redes sociales compartiendo con sus seguidores cómo le hace para sobrellevar el aislamiento; sin embargo, algo que nadie se esperaba era que cambiara radicalmente de look.

Hace poco, la actriz cambió su larga cabellera que la caracterizó en su personaje de Lu, en la serie Élite, de Netflix y optó por un corte “Bob”, el cual le quedó muy bien y sus seguidores aplaudieron el nuevo look.

Pero al parecer, el aburrimiento de la joven aumentó con la cuarentena y decidió nuevamente hacer un drástico cambio.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una serie de clips en los que se le ve con el cabello de color negro y con flequillo.

Rápidamente, en redes sociales sus fans comentaron si le quedaba o no el nuevo look a la intérprete de “Oye, Pablo”; incluso, algunos especularon que ella misma se había cortado el fleco, pues no se veía hecho por un profesional.

La cantante dijo que muy pronto revelará el por qué usó una peluca.

No obstante, Danna Paola confirmó que muy pronto les contará a sus seguidores el por qué del drástico cambio, pero no dio más detalles; aunque, sí confirmó que era solo una peluca.

Triunfa en Tik Tok

En los últimos días, la actriz de la serie española también se ha vuelto una sensación en Tik Tok, al compartir videos de ella bailando o haciendo retos, pues es su manera de contagiar buena vibra a sus fans durante la crisis sanitaria por el coronavirus.