¿Se acaba la chica Badabun?

CDMX.- Lizbeth Rodríguez, la famosa youtubera que conducía el programa de Badabun, "Exponiendo Infieles", aseguró que se siente triste, abrumada, desconcertada y decepcionada con lo que está pasando.

La youtubera dijo que si anduvo con Tavo Betancourt. A la misma vez dijo que nunca se dio cuenta si realmente el CEO acosó a sus compañeras.

No, me da mucha tristeza no haberme dado cuenta", señaló.