Se acaban a Regina Blandón con su nuevo look y ella responde ‘vale mad***’

Ciudad de México.- A Regina Blandón le ha estado lloviendo sobre mojado, pues en redes sociales le aparecen rumores y críticas a cada rato, una de las más recientes fue sobre si estaba embarazada, asunto que salió a negar de inmediato y categóricamente.

Pero, en las últimas horas la famosa actriz mexicana se volvió a convertir en tendencia luego de someterse a un radical cambio de look durante un evento al que fue invitada.

La actriz de “Familia P.Luche” fue duramente criticada luego de desfilar en la alfombra roja de dicho evento, con las cejas totalmente decoloradas, lo cual a primera impresión parecía que se las había depilado por completo.

Ante este impactante cambio de imagen por parte de la protagonista de “Mirreyes vs Godínez”, la ola de burlas y críticas se desató en las redes, y algunos de sus seguidores externaron su descontento ante la nueva imagen de la actriz.

Ante ello, Regina reaccionó por medio de una historia en su Instagram, en las cuales muestra el mensaje que uno de sus seguidores le envió y luego cómo cambió de parecer al verla con las cejas decoloradas, por lo que la actriz le cuestionó por su decisión.

La actriz puso en su lugar a todos al expresar ‘ultimadamente, pos vale madre’. Foto: Instagram.

Y ante el mensaje, Regina Blandón sólo respondió de una manera muy irónica con una línea en la que se puede leer: “Ya no se quiere casar conmigo, al parecer”.

Sin embargo, esta no fue la única respuesta que dio Blandón a las múltiples críticas que está recibiendo sobre su nuevo look, pues en una nueva publicación, la actriz comentó que todo es por cuestiones de trabajo, sin embargo, señaló que, aunque fuera por decisión personal, no tendría por qué generar controversia.

“Y así se ven rosas y diario se cambia de color. Respuesta a las preguntas: son por chamba, pero, aunque no fueran, ultimadamente, pos vale madre, ¿no? Jajajaja.”.

Además, se dirigió a sus seguidores que han estado enviado comentarios acerca de su nueva imagen, y les dejó en claro que no está interesada en escuchar sus “consejos”.

“Los consejos de ‘no lo vuelvas a hacer’, ‘qué horror’ y ‘te ves muy extraña, no me gusta’, los estoy apuntando en mi máquina de escribir invisible, gracias”.

Regina Blandón dejó en shock a todos al aparecer con las cejas totalmente decoloradas. Foto: Instagram.

Como era de esperarse, la respuesta de la actriz de “Cindy la regia” provocó opiniones encontradas, pues mientras algunos aseguran que no tiene por qué dar explicaciones, hay quienes aún siguen externaron su descontento por teñirse las cejas.

Por su parte, sus colegas como Michelle Renaud han apoyado a Blandón por su respuesta, donde incluso también mando un fuerte mensaje hacia los haters.

“Lo que más me gusta de Instagram es este poder de leer tonterías y pensar, tu opinión me vale ve$g* y borrarlos jaja me encanta como te ves con todo”.

