Se apaga su sonrisa, fallece Manuel ‘El Loco’ Valdés a los 89 años

México.- El mundo del espectáculo está de luto por el fallecimiento de don Manuel ‘El Loco’ Valdés a los 89 años de edad, la madrugada de este viernes.

La muerte del famoso comediante se reportó a las 3:40 de la mañana de este viernes. Desde hace algunos meses luchaba contra un cáncer de piel

Su hijo Pedro Valdés Larrañaga fue quien informó el fallecimiento de su padre.

La triste noticia también fue confirmada en el programa ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca.

En abril de 2017, se supo que el famoso comediante mexicano había sido diagnosticado con cáncer de piel.

Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en ese momento Valdés.