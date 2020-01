‘Se apaga’ voz de Elsa de ‘Frozen’, muere actriz de doblaje

México.- La actriz de doblaje Andrea Arruti, quien dio voz en la película ‘Frozen’ al personaje de Elsa en su etapa adolescente, falleció a los 21 años de edad.

Este fin de semana se dio a conocer la noticia a través de la cuenta de Twitter del videojuego League of Legends, donde también actuaba como Neeko.

Aturri contaba con una larga trayectoria en el campo del doblaje, ya que además de Elsa, interpretó a diversos personajes en caricaturas como a Diamond Tiara en ‘My Little Pony’, a Poppy de la cinta infantil ‘Trolls’ y a Anne de la serie original de Netflix ‘Anne with an E’.

Fans del anime también lamentaron su muerte y la recuerdan por haber participado en series como ‘Violet Garden’, ‘Darling in the Franxx’, entre otras.

Andrea Arruti dobló la voz de distintos personajes animados. Foto: Especial.

Además de League of Legends, Arruti dio voz a Samantha Maxis en ‘Call of Duty: Black Ops II’ y a Paula en ‘Dead Rising 4’.

A través de Facebook, la familia aclaró que el fallecimiento de Arruti se dio por una complicación respiratoria que debilitó su cuerpo durante los últimos meses, a pesar de que fue debidamente por especialistas.

Andrea falleció debido a una complicación respiratoria que debilitó su cuerpo durante los últimos meses. A lo largo de este lapso se procuró por su bienestar y fue debidamente atendida por especialistas. Por su parte, ella hizo todo lo que estuvo a su alcance para atender su estado de salud y cumplir con sus compromisos familiares, escolares y profesionales de manera normal”.

Se detalló que Andrea Arruti no tenía ningún tipo de vicio, ni adicción y era una joven alegre.

Apelamos a su comprensión en este momento tan difícil y les pedimos de la manera más atenta que nos permitan llevar el duelo recordándola como la persona luminosa que era”.

La familia aclaró que no es necesario extender comentarios o condolencias, pues no estarán al pendiente de la cuenta en Facebook.