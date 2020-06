¿Se contradice? Bárbara de Regil desata nueva polémica por ‘tan humilde’ ropa

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Bárbara de Regil, de nuevo desató una polémica en redes sociales ahora por unas medias.

En esta ocasión, la polémica se desató al lado de su hija Mar Alexa, cuando la actriz compartió una imagen con ella.

La foto subida a su cuenta oficial de Instagram muestra a actriz sentada usando unas medias de la firma italiana Fendi y un collar de Chanel, además su hija Mar usa medias Gucci.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue el precio de las prendas pues las primeras valen casi 7 mil pesos y el collar 14 mil pesos.

La cosa no hubiera pasado a mayores si no escribe que lo material no importa, pues para ella "lo esencial es valorar a las personas que se tienen en la vida".

Ante esta publicación usuarios de redes sociales reaccionaron y comenzaron a criticar por el estilo de vida ‘tan humilde’ que lleva la actriz, además de que aseguraron que ella publicaba esto a propósito para levantar más polémicas.

Con información de El Universal.

FRG