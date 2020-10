¡Se cumple plazo! Le cantan este jueves ‘Las  Golondrinas’ a Roberto Carlo en ‘Sale el Sol’

México.- A partir de la pandemia del Covid-19 las televisoras han tenido que reajustar sus plantillas laborales. Actualmente, los despidos están enfocados en Imagen Televisión, pues Roberto Carlo queda fuera de ‘Sale el Sol’.

Así lo dio a conocer el periodista que siempre se adelanta a los hechos, Álex Kaffie, quien agregó que la salida del guapo conductor es este jueves 15 de octubre.

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, reza la frase, y pues la fecha de la partida de Roberto Carlo de ‘Sale el Sol’ llegó. Sí, al conductor le tocarán ahí Las Golondrinas este jueves”, aseguró el polémico periodista.