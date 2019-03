Se disculpa Barbra Streisand con víctimas de abusos de Michael Jackson

Barbra Streisand publicó en su Instagram una disculpa a Wade Robson y James Safechuck, víctimas de abusos sexuales por parte de Michael Jackson, luego de que el viernes pareciera justificar los abusos en caso de ser ciertos.

El pasado viernes, durante una entrevista con The Times, la actriz comentó que Michael Jackson tenía "necesidades sexuales" que podrían ser la causa de los abusos. Y además, minimizó el daño a las víctimas comentando que "ambos están casados y tienen hijos, así que los abusos no los mataron".

La entrevista de inmediato alzó polémica, pues Streisand además dijo que los abusos habían sido culpa de los padres, que permitían a sus hijos dormir con Jackson y remató comentando que los niños "estaban encantados de estar ahí".

Al día siguiente de la publicación de sus declaraciones, la actriz se disculpó a través de su cuenta de Instagram.

"Lamento profundamente cualquier daño o malentendido que haya provocado por no elegir con más cuidado mis palabras acerca de Michael Jackson y sus víctimas, porque la forma en que fueron publicadas no reflejan lo que realmente siento. No era mi intención minimizar de ninguna manera el trauma que estos niños vivieron. Como cualquier sobreviviente de abuso sexual, tendrán que cargar con ello por el resto de sus vidas. Me siento realmente arrepentida (por lo que dijo) y espero que James y Wade sepan que realmente los respeto y admiro por contar su verdad", publicó.