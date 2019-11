Se filtra escena de Tony Stark y su hija Morgan que omitieron en Avengers: Endgame

Estados Unidos.- Durante mucho tiempo se habló sobre la participación de la actriz Katherine Langford en Avengers: Endgame, pero nunca supimos con certeza de que se había tratado la escena que filmó. Hoy, gracias a que la película llegó con escenas extras a Disney +, por fin lo descubrimos.

La nueva escena muestra a Tony Stark (Robert Downey Jr.) en una conversación con su hija Morgan (Katherine Langford) cuando ella es una adolescente, todo esto gracias al poder de la gema del alma.

En la conversación Tony le dice a su hija que tiene miedo de haber tomado la decisión correcta, a lo que ella le explica que alguien tenía que hacer el sacrificio.

Sé que será difícil para ti dejarlo ir, pero si alguien tuviera que hacer eso para que el resto de nosotros pudiéramos (vivir) … estoy orgullosa de ti. Soy fuerte, como mamá. Y estoy feliz. Estoy feliz de haber tenido el tiempo que hicimos y de que estuviste allí para mí, hasta que no pudiste estar”, dice Morgan en la escena titulada ‘Tony at the Way Station’.