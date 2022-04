‘Se iba a poner peor’: Intervienen a Juanpa Zurita de emergencia ¿qué le pasó?

Ciudad de México.- De un tiempo a la fecha, Juanpa Zurita se encuentra en medio de la polémica, pues tras la inauguración de sus taquerías “La Milagrosa”, usuarios en redes sociales están criticando al influencer por los precios tan altos de sus tacos.

Ahora, una nueva controversia se asoma a la vida del creador de contenido, esto debido a que tuvo que ser internado en un hospital de emergencia, esto debido a un problema de salud respiratorio con el que lleva lidiando hace algunos meses.

Por medio de su cuenta de Instagram, el conductor del podcast “No lo hagas fácil” compartió con sus seguidores los detalles sobre su ingreso al hospital, el cual fue derivado de una sinusitis, la cual se le agudizó, por lo que tuvo que someterse a una operación de emergencia.

El influencer fue quien informó y explicó los motivos de su visita al hospital. Foto: Especial.

Se sabe que el problema de la sinusitis lo padece desde hace ya varios meses atrás, por lo que el actor que participó en Luis Miguel: La serie mostró radiografías de cómo se encontraba su nariz

“Por fin arreglamos el mendigo tabique, vaya tremenda odisea que he tenido con mi aparato respiratorio. Llevo aprox 4 años donde cada 3 a 4 meses siempre me da sinusitis. Para la quinceava vez, la doctora me dijo que esto sólo se iba a poner peor con el tiempo y que tampoco es bueno estar tomando tanto medicamento porque le hace daño al hígado. Así que operar era la mejor opción”, explicó.

Lo que llamó la atención fue que esta no sería la primera vez que se somete a una cirugía, ya que en el pasado, tras un fuerte golpe en la nariz, le provocó que se le desviara el tabique.

“Sorprendentemente, aunque ya me había operado (aprox hace 6 años), en una de mis chocoaventuras me pegué en la nariz antes de que se cumpliera un año de esa cirugía. Al parecer eso fue suficiente para que mi tabique se fuera chueco y con el tiempo, como la torre de pisa, se fue poniendo peor”, confesó.

Juanpa se mostró agradecido con la cirugía y con la doctora. Foto: Especial.

Por último, el ex investigador de ¿Quién es la máscara? se mostró agradecido con la cirugía y con la doctora que realizó su operación.

“Me emociona poder respirar al 100%, me emociona dejar de estar limitado por mi nariz y más que nada, agradecido de que pueda intervenir y cuidar mi salud. Gracias Doctora Medrano, eres una bala”.

Como era de esperarse, la noticia causó sensación entre sus seguidores quienes de inmediato reaccionaron con mensajes de buenas vibras y pronta recuperación.

