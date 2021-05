Se lanza Niurka contra Luis Miguel, cuestiona tamaño de su virilidad

Monterrey.- Niurka demuestra polémica tras polémica que ella es una mujer totalmente libre y sin tapujos; y que así como un día hace topless en televisión, otro se le va a la yugular con todo a Luis Miguel.

Durante la conferencia que Niurka dio hace un par de días en Monterrey para promocionar las dos funciones que ofrecerá el 29 de mayo en el Teatro de la ANDA, dijo que Luis Miguel ya dio el viejazo, a sus 51 años de edad.

Por lo que la ex pareja del productor Juan Osorio, dijo que jamás tendría un romanche, ni siquiera fugaz con "El Sol"..

No es mi tipo, me encanta cómo canta, pero se me hace como un gordito con pito chiquito, como que un formato de hombre así, pero no sé porque no se lo he visto", opinó la cubana de 53 años.

Me encanta cómo canta, pero yo no soy una de esas mujeres que me dejo deslumbrar (por el dinero), yo soy un ser humano que pienso que tu riqueza es tuya, no mía. Cuando tú pongas tu riqueza en mi cuenta, te lamo hasta los juanetes, el fundillo, te cojo hasta, 'uta madre, las orejas".

Insistió en que no es una mujer que se cuelgue de la fama ni del dinero de otra persona.

Él (Luismi) no me para nada ni me hace latir nada, no me lo imagino de ninguna manera, aparte ahorita ya envejeció, la vejez no le sentó bien, se ve gordo y feo".

Niurka se pone vacuna en ‘Nigeria’

Por otro lado, Niurka reveló que ya se puso la vacunaa contra COVID-19 a manera de broma, como es su estilo.

Soy una pitbull, baby, esta perra ya está vacunada. Me fui a Nigeria, soy santera, mi amor, y ahí nacen las raíces de mi religión".



* Con información de Agencia Reforma