Se le atora trozo de carne a Vicente Fernández jr, va a hospital y le dicen que tiene Covid-19

México.- Vicente Fernández jr., cantante e hijo de don Vicente Fernández, recordó cómo se enteró que tiene Covid-19, en entrevista contó que casi se atraganta con un trozo de carne, lo que lo llevó al hospital, donde le hicieron la prueba del coronavirus y dio positivo.

El hermano de Alejandro Fernández, quien sí se encuentra aislado de la sociedad, explicó que se realizó la prueba cuando acudió al hospital luego de casi ahogarse con un trozo de carne cuando cenaba con su guapa novia Mariana González Padilla.

Estaba cenando en un restaurante con mi pareja, comía un corte de carne y se me atoró un trozo en la garganta, me estaba ahogando y comencé a ponerme morado”, detalló.

Por protocolo, personal del hospital al que asistió decidió realizarle la prueba al hijo de Vicente Fernández y fue ahí donde supo que tenía coronavirus.

¡Pude haber muerto! Por protocolo del hospital me hicieron el examen y salí positivo”, comentó.

Pese a que dijo que acudió a un restaurante a comer con su novia, Vicente hijo asegura que siempre siguió las recomendaciones de salud y aún así se infectó, pero contó que por fortuna no ha presentado ningún síntoma grave.

Resulté asintomático; no tengo temperatura, tos, gripa, dolor, ni ninguna molestia. Esto es gracias a que mi sistema inmunológico está en buen estado y no me pegó tan fuerte como a otras personas”, comentó.