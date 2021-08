MÉXICO.- La cantante mexicana Yuridia, fue víctima de un robo en la plaza Perisur de la CDMX. La ex integrante de ‘La Academia’ confirmó esto a través de su cuenta de Instagram.

!Me quiero morir en este momento. Dejé una bolsa en mi carro por estúpida y se la robaron. Se robaron mis cosas, venía mi pasaporte, con mi visa, mi iPad. Lo que me importa es mi pasaporte y mi visa porque me van hacer dar vueltas” dijo Yuridia.