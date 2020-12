"Se me hace muy interesante”, Celia Lora confiesa su amor por 'Brozo'

Ciudad de México.- La modelo Celia Lora, sorprendió a sus seguidores al confesar el amor y admiración por Víctor Trujillo, quien personifica al payaso ‘Brozo’.

Mediante una entrevista para el programa de Yordi Rosado, ‘La entrevista con…’, la hija de Alex Lora, habló sobre su familia y contó sobre las impresiones de sus padres de sus primeras apariciones en la revista Playboy, asegurando que su madre fue quien se sorprendió por la decisión de Celia.

Así mismo, comentó que solo ha tenido tres novios, y aseguró que no le gusta tener una relación estable, pero confesó que quien cumpliría con lo que ella busca en un hombre es ni más ni menos que ‘Brozo’.

Él lo sabe, desde que era niña, desde que lo conocí me enamoré de él. Se lo dije, ya no estaba casado. No ha habido nada y no creo que haya… Me gusta que es muy inteligente. O sea lo conocí de chiquita y a lo mejor la gente que no lo conoce, es el wey más inteligente que yo conozco, es muy intelectual, y a mí se me hace muy interesante y eso me gusta más que cualquier pendejo, el físico se acaba", confesó.