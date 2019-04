Se mete Ingrid Coronado a jacuzzi con ¡13 hombres!

La ex conductora del programa mañanero 'Venga la Alegría', Ingrid Coronado, publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se le ve con una bebida alcohólica en la mano y rodeada de 13 hombres dentro de un jacuzzi.

La también ex Garibaldi no especificó a dónde se fue de vacaciones, sólo explicó que disfrutaba del agua cuando uno a uno fueron llegando hasta sumar los trece, y uno de ellos le invitó de su Aperol, una bebida alcohólica de origen italiano.

Pues aquí sufriendo un poco jajaja #noesloqueparece. Resulta que estaba muy tranquila y feliz en el jacuzzi cuando de pronto se empezaron a meter uno a uno? Cuando me di cuenta de lo divertido de la escena #benditaentrelosguapos jaja les pedí una foto y el de la izquierda de mí me da su Aperol y me dice: así va a quedar mejor?”.