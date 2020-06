'Se metían a insultarme' José Eduardo Derbez cuenta su mal rato en Tinder

Ciudad de México.- El actor mexicano, José Eduardo Derbez, reveló que fue un fracaso al utilizar la aplicación Tinder e incluso pasó por momentos bochornosos con algunos de sus contactos y reveló algunas mentiras que tuvo que usar para salir de conflictos.

Contó que hace muchos años descargó Tinder a su celular; sin embargo, no la pudo utilizar porque no creyeron en su identidad.

Fue el peor fracaso de mi vida. Lo bajé porque un amigo me dijo 'bájalo porque seguro ligas'. Fue imposible, la gente hacía match pero se metían a insultarme", explicó el hijo de Victoria Ruffo.

Además aclaró que nunca pudo consolidar una cita con alguien, pues creían que estaba suplantando su identidad.

No ligué a nadie porque creyeron que me estaba haciendo pasar (por mí). Lo borré, entonces no", agregó.