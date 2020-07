Se pasea ‘Luisito Comunica’ por Guanajuato capital y San Miguel de Allende

Guanajuato.- El famoso youtuber e influencer, ‘Luisito Comunica’, sorprendió a más de un fan que le pidió eufóricamente una fotografía al verlo caminar por las calles de Guanajuato capital y la majestuosa ciudad de San Miguel de Allende.

Desde la tarde del miércoles, el famoso influencer ‘Luisito Comunica’ subió a su cuenta de Instagram historias desde el Castillo Santa Cecilia, el Callejón del Beso y calles subterráneas. También habló sobre leyendas de fantasmas y la arquitectura del lugar.

Según algunos seguidores del viajero y comunicador, fue captado en el Bar Luna, donde se le acercaron para solicitarle una fotografía.

Martha Salinas, cantautora leonesa, platicó sobre su experiencia con Luisito.

Cayendo el día, Luisito transmitió entre matorrales y nopaleras, cerca de una zona llamada Siete Reales, donde buscó un monumento a la famosa llorona, dentro de una hacienda.

Para el recuerdo, Lusito se tomó una foto con la bloguer y make up artist Karen Muno, quien fue la anfitriona durante el viaje.

Ya me di cuenta que no soy buena guía, que me tengo que poner a estudiar… fue una ida express, fue una sorpresa, me la pasé muy padre, ellos estuvieron grabando para su canal. Es bien bonito compartir con la gente que quieres, admiras, y que has seguido desde hace mucho”, platicó ella en su Instagram.