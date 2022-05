México.- Eugenio Derbez promociona actualmente su más reciente película, The Valet, y en uno de los lugares donde se estrenó, el conocido como ‘Ludovico Peluche’ estuvo acompañado de ‘sus hijos’: Ludoviquito y Junior.

Los actores José Miguel Pérez y Luis Manuel Ávila, famosos por interpretar a Ludoviquito y Junior en la serie de Televisa “La Familia P. Luche”, presumieron a través de sus redes sociales el encuentro que tuvieron con Derbez, pues están orgullosos de los logros que el comediante mexicano ha tenido recientemente.

Eugenio Derbez acaba de estrenar su película 'The Valet', y sus 'hijos' Ludoviquito y Junior lo acompañaron en una de las premieres. Foto: Instagram

"Siempre es un gusto acompañarte en todos tus proyectos! Te quiero pa! @ederbez No se pierdan su nueva película #thevalet #2022 #eugenioderbez @luismanuelavila10", escribió ‘Ludoviquito’ junto a una fotografía en la que aparece junto al creador de personajes como El Lonje Moco.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

No es la primera vez que ‘Ludoviquito’ muestra su cariño a ‘su papá’, en marzo pasado, cuando se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Oscar, José Miguel Pérez felicitó a Derbez, quien actuó en la cinta “CODA”, ganadora de la estatuilla como Mejor Película.

José Miguel Pérez (Ludoviquito Peluche) y Luis Manuel Ávila (Junior) siempre apoyan a 'su papá' Derbez. Foto: Instagram

“Muchas felicidades pa! Qué orgullo!!!”, escribió junto a una foto de Ludoviquito y Ludovico Peluche juntos.

Tampoco Junior se ha olvidado de su ‘padre adoptivo’, pues también publicó una imagen junto a ‘Ludoviquito’ y agregó otra en la que está Eugenio Derbez, en el estreno de “The Valet”.

“Gracias siempre, querido Eugenio @ederbez por compartirnos tus proyectos #Estreno #ElValet #cine #TheValetMovie #premiere @jmigueperez @luismanuelavila10”, escribió en Instagram.

La polémica con Televisa y la Familia Peluche

Eugenio Derbez se encuentra en medio de la polémica luego de asegurar que Televisa lo había vetado, pues el presidente de la televisora, Emilio Azcárraga, publicó varios tweets en los que señalaba, usando frases icónicas de los personajes del comediante, que no era cierto.

“Neta @EugenioDerbez antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee”, escribió Azcárraga.

Derbez 'pelea' con Televisa por la serie sobre la Familia Peluche, pues la empresa asegura tener los derechos, pero el comediante dijo que los personajes y el concepto le pertenecen a él. Foto: Instagram

Además, el directivo de Televisa reveló que la realidad era que Derbez estaba enojado porque quería ‘que le regalaran los derechos de la Familia Peluche’.

Tras esto, Derbez le contestó, con el mismo humor y también por Twitter, que le demostrara que no estaba vetado, pues tras pronunciarse contra la construcción del tramo 5 del Tren Maya de Televisa no lo habían vuelto a entrevistar, además le aclaró que Televisa solo era dueño del nombre de la exitosa serie, pero los personajes y el concepto eran de él.

Te puede interesar: '¿Por qué no eres un directivo normal?' Derbez contesta a Emilio Azcárraga por veto de Televisa

“Ah, y de los derechos de la Familia Peluche diles que no sean así, ‘qué alguien te explique’ también ese punto. Yo sé que te va a sonar ‘horrible, horrible’, pero yo soy el dueño de los personajes y del concepto, Televisa solamente del nombre. ¡Perdón amigo!”.