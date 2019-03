"Se revolcó con el mánager de su papá" dice Frida Sofía sobre hija Luis Miguel

Para muchos, se avecina un pleito en la dinastía Pinal. Luego de que Frida Sofía compartiera en sus redes un polémico video en el que dice que está harta de que la comparen con su sobrina Michelle Salas, volvió a lanzar unas declaraciones al respecto en sus redes y asistió a un programa para hablar del mismo asunto.

Las hijas de los famosos al parecer sólo tienen eso en común. FOTO: Especial.

En Instagram, la hija de Alejandra Guzmán lanzó fuertes declaraciones sobre la hija de Luis Miguel:

“Yo no me voy a volver lesbiana para vender una bolsa”

Y confesó que ha buscado en vano el acercamiento con Salas. “He tratado de hablar con ella, de acercarme, pero es tan mamona, tan mamona, qué hueva”, aseguró y lanzó una polémica declaración sobre la hija de Luismi:

Yo no sabia que era muy elegante revolcarse con el mánager de tu papá”

En el programa “Sin rollo”, de Despierta América, Frida Sofía reiteró que está harta de que la comparen con Michelle Salas y confesó que en realidad no son una familia, pues se ven muy poco.

“Somos familia, pero mi familia no es en realidad lo que ustedes ven, siento que en realidad no es ni siquiera una familia porque solamente nos vemos en Navidad”, expresó, y lamentó que los medios sólo se hayan enfocado en hablar de ella y de Michelle, cuando tiene más primas que nunca son mencionadas.

“Tengo otras primas que nunca las mencionan porque no tienen ese look Pinal”, dijo la hija de la Guzmán, que comentó que no acudía al programa a buscar fama, sino a decir lo que piensa y actuar como si nada ocurriera, tal como lo hace Michelle.

No vengo a buscar fama o seguidores, daría la vida por tener una familia”

Frida Sofía aseguró que ha buscado en varias ocasiones, sin éxito, tener contacto cono Michelle Salas, y reiteró que está “hasta la ***” de que la comparen con ella.

“Una grosería contra mi persona, me dicen mal educada porque me expreso con groserías, no soy mal educada, soy la única que me gradué”, finalizó.