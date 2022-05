Se rumora que Belinda podría aplicar la Ley Olimpia para Christian Nodal

Ciudad de México.- El escándalo se desató ayer cuando Christian Nodal estalló en redes sociales y decidió exhibir a los papás de Belinda a través de una captura de pantalla, la cual compartió en su cuenta de Twitter.

Después de mucho guardar silencio respecto a su ruptura con Belinda, y aguantar toda una ola de ataques y comentarios, basados en meras especulaciones, al parecer el cantante de regional mexicano no pudo más con el acoso y lanzó reveladores tuits en contra de los padres de la intérprete de “Mi bella traición” a quienes acusa de recoger los frutos de su hija "hasta dejarla sin nada".

Tras la filtración de conversaciones, las feministas ya se pronunciaron al respecto. Foto: Especial.

Para el conocimiento de todo mundo, Nodal compartió una captura de pantalla en la que se lee a su exprometida preguntarle por algo de dinero para arreglarse los dientes, y haciendo la aclaración que es aparte de lo que ya le da a sus papás.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?” escribió vía Whatsapp la actriz de la nueva serie de Netflix "Bienvenidos a Edén", lo que fue publicado por el intérprete de “Botella tras botella”.

Tras todas las publicaciones de ayer que realizó el cantante en redes sociales, grupos feministas ya se pronunciaron y aseguran que Nodal debe ser sujeto a la Ley Olimpia, el cual sanciona la violencia digital.

Nodal lanzó reveladores tuits para exhibir a los padres de su exprometida. Foto: Especial.

La Ley Olimpia son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes

de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías.

Además de la difusión de imágenes, audios o videos —reales o simulados— del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

Esta ley contempla sanciones que van desde los tres hasta los seis años de prisión y multas que van de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes realicen estas acciones.

Desde el 2021 la UMA tiene un valor de 89.62 pesos diarios, de acuerdo con información del Inegi.

