Se suicida actor de 'Thor': No he sido un buen hombre

Estados Unidos.- El actor Isaac Kappy, quien participó en la serie “Breaking Bad” y las películas “Terminator: La salvación” y “Thor”, se lanzó desde un puente en Arizona, Estados Unidos.

El actor de 42 años, el cual cobró fama en Hollywood más por sus polémicas acciones y declaraciones, se suicidó el lunes, informó el sitió TMZ.

Pero un día antes de la tragedia, Isaac dejó un mensaje en Instagram.

No he sido una buena persona. De hecho, he sido una persona bastante mala durante toda mi vida (...) Esta lección ha llegado demasiado tarde para mí, pero tal vez pueda inspirarte. Usaré el resto de mi tiempo en la tierra para expiar mis transgresiones y buscar la luz interior, en los demás y en mí mismo”, escribió.