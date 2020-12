Se unen Bono, Pharrell Williams y Halsey a ‘Sing 2'

Estados Unidos.- Pharrell Williams, Bono y Halsey se unirán al coro de ‘Sing 2’, ya que interpretarán los papeles principales en la secuela hecha por Illumination / Universal del éxito de 2016.

Si bien la música de Bono y U2 ha proporcionado un telón de fondo para las películas de “Mandela: Long Walk To Freedom to Gangs of New York”, esta será la primera vez que preste su voz a un personaje y cante en una película animada, informó Deadline.

‘Illumination’ ya había tenido un acercamiento con Williams en ‘Mi Villano Favorito’, donde sonó su tema ‘Happy’.

Sing 2 trasciende el género de la animación, sumergiendo al público en un mundo completamente realizado poblado por personajes complejos, cada uno con aspiraciones audaces y desafíos identificables”, dijo el fundador y CEO de Illumination, Chris Meledandri.

Este será el debut en el cine animado del líder de la banda irlandesa, Bono. Interpretará a Clay Calloway, un león que fue una legendaria estrella de rock Foto: Especial.

Estamos encantados de que la franquicia Sing atraiga un talento tan excepcional y estamos encantados de anunciar este elenco extraordinario”.

La película es una celebración musical de la búsqueda incesante de los sueños de uno, sin importar cuán grandes sean los desafíos que se interpongan en su camino. En esencia, esta película habla del poder del optimismo y la fe”, agregó.

‘En Sing 2’, Buster Moon y su elenco de desamparados empujan sus talentos más allá de su teatro local, esperando poder actuar en el lugar más prestigioso de la capital del entretenimiento del mundo: The Crystal Tower Theatre.

Pero para hacerlo, deben impresionar al poderoso y egoísta magnate lobo Jimmy Crystal, quien los dejará actuar con la condición de que Buster convenza a la leyenda del rock más solitaria del mundo, el león Clay Calloway (Bono) de la reclusión autoimpuesta para que vuelva al espectáculo.

Williams interpreta a Alfonso, un elefante dueño de un camión de helados que se convierte en el primer enamoramiento de la tímida elefante Meena. Halsey da voz a la hija adolescente de Jimmy Crystal, Porsche.

MDHT