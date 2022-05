¿Se vengó? Ahora es Laura Bozzo quien hace llorar a Niurka Marcos

Ciudad de México.- Desde el inicio de la segunda temporada del reality “La Casa de los Famosos”, Niurka recibió a Laura Bozzo casi con la espada desenvainada y a manera de sarcasmo le lanzó varios comentarios, por lo que dejó en claro que no tienen muy buena relación.

Sin embargo, al pasar los días de encierro se les ha ido ablandando el corazón y con el tiempo que puede tomarse para platicar al parecer por fin ya limaron asperezas estas controversiales famosas.

Recordemos que semanas antes de que diera inicio el reality de Telemundo, tanto Niurka como Bozzo mostraron públicamente su inconformidad por la manera en la que una se refería de la otra. Incluso en el primer día Laura decidió evadir a la vedette, pero la cubana mejor prefirió alejarse de esos problemas que han tenido desde hace años.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Ahora, Laura hizo llorar a Niurka, dejando boquiabuertos a toda la audiencia de “La casa de los famosos” y a medio ciberespacio, esto debido a que nunca pensaron que la presentadora de talk shows podría tener ese gesto para con la actriz.

Era público que ambas famosas no llevaban una buena relación. Foto: Especial.

“Cuando tú entraste a trabajar a Tv Azteca con la vieja, momia, horrible... esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida", señaló la conductora durante su primera pelea, a lo que Niurka Marcos respondió a manera de aclaración "solo había firmado por 30 programas".

Muchos se imaginaron que esto sería el detonante para comenzar el alegato y la pelea, una gran pelea, pero al final fue Bozzo quien se mostró prudente y aceptó: “Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he vivido muchos problemas de bullying y creo que siempre estoy a la defensiva. Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”.

Y para sorpresa de todos reconoció que había actuado de mala manera, por lo que ofreció una sincera disculpa para la ex Aventurera.

“Lo que hice no tiene nombre, yo le quiero pedir perdón de verdad. Yo no suelo pedir perdón públicamente así, pero creo que cada uno de los habitantes de esta casa se merecen que yo explique mi actitud totalmente histérica, mi actitud mala jugadora, porque acá estamos para jugar y no es justo que yo me descargue contra una persona que ha sido muy buena conmigo como Niurka”.

Laura Bozzo reconoció que actuó mal contra Niruka. Foto: Especial.

Pero parecía que llegó el fin de las eternas peleas y fumaron la pipa de la paz, pues lo que impactó a todos es cuando admitió que es inmadura y que siempre está a la defensiva.

“Es tal la carga que muchas veces me han metido en contra, que reaccioné de una manera inmadura, ególatra y si me tengo que ir, me iré, pero ella no tiene nada que ver en esto. Niurka, ante todas las cámaras te pido que me disculpes porque tú no merecías una cosa así, al contrario, has sido bien buena conmigo, discúlpame por favor”, finalizó.

Tras este gesto se espera que las rivalidades y peleas entre estas dos famosas de fuerte personalidad se hayan apaciguado, por lo menos durante un buen rato.

ebecerril@am.com.mx