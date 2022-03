¡Tengo nervios! Sebastián Yatra confirma que cantará en los Premios Oscar

México.- Sebastián Yatra utilizó sus redes sociales para compartir su emoción tras confirmarse que estará presente en los Premios Oscar para interpretar su tema "Dos oruguitas", nominada en la categoría de Mejor Canción Original, la cual forma parte de la película animada "Encanto".

Los productores de la gala de los Premios de la Academia informaron este martes que Sebastián Yatra, Beyoncé y Billie Eilish interpretarán sus canciones nominadas durante la ceremonia que se realizará este domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby de Hollywood.

Tras este anuncio, Sebastián Yatra publicó un video en su cuenta oficial de Instagram para compartir esta gran noticia.

"Quiero hacer este video para contarles algo muy especial y es que oficialmente estamos confirmados para cantar este domingo 27 de marzo en la entrega número 94 de los Oscars, voy a estar cantando ‘Dos oruguitas’ representando a mi país, Colombia, y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español. No podría estar más emocionado, agradecido tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada eso, agradecimiento a la vida por esto", dijo Yatra.

“Dos oruguitas”, escrita por Lin-Manuel Miranda e interpretada por Sebastián Yatra, es parte de la banda sonora de la cinta “Encanto”, que también está nominada en la categoría de Mejor Película Animada y en la de Mejor Banda Sonora.

Esta es la primera canción en español nominada desde que “Al otro lado del río”, de la película de “Diarios de motocicleta”, le otorgó al uruguayo Jorge Drexler un Oscar en 2005.

Los nominados a Mejor Canción Original

Además de Yatra, Beyoncé interpretará “Be Alive” de la película “King Richard” (“Rey Richard: Una familia ganadora”), y Billie Eilish cantarpa “No Time To Die” de la cinta de James Bond.

Reba McEntire cantará “Somehow You Do”, compuesta por Diane Warren para la película 4 días", y el ausente será Van Morrison, cuyo tema nominado “Down to Joy” de “Belfast”, no será interpretado en la gala, debido a que no podrá asistir ya que está de gira.

Felicitan a Sebastián Yatra

Varios famosos felicitaron a Sebastián Yatra, entre ellos el director Manolo Caro quien le escribió: "Todo eso y más!".

Sebastián Yatra debutó como actor en la miniserie de Manolo Caro para Netflix “Érase una vez… pero ya no”.

El actor Manolo Cardona también reaccionó: “Espectacular... qué orgullo”, mientras que Nina García, la editora en jefe de la revista Marie Clarie en Estados Unidos y juez del reality show Project Runway, escribió: "Bravo Sebastian mucho orgullo para los colombianos!”.