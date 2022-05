México.- Un video 'porno' que supuestamente es protagonizado por Sebastián Yatra comenzó a circular en internet, y fue el propio cantante quien habló de este tema y de cómo intentaron extorsionarlo.

El famoso colombiano fue abordado por representantes de los medios de comunicación a su llegada a la Ciudad de México este fin de semana, y al cuestionarlo sobre este video íntimo, confesó que dudó por un momento, pero todo lo tomó con muy buen humor.

El cantante colombiano quiere volver a actuar y reveló que pronto estrenará música. Foto: Twitter

Yo no lo vi del todo (el video)... ¿tú lo viste?", preguntó Yatra a uno de los reporteros.

Después agregó: "Sí me parezco un montón, hasta lo dudé, luego dije 'yo no hago esos movimientos así'", expresó para las cámaras de "Ventaneando".

El cantante del tema "Dos oruguitas", escrita por Lin-Manuel Miranda que compitió por un Oscar como Mejor canción en la pasada entrega de premios, explicó que fue a su mánager a quien le mandaron el video y le pidieron dinero para 'ayudarlo' para que no se difundiera más.

Fue cuando su mánager le preguntó a Yatra si había algún video del que tuviera que contarle, pero aseguró que nunca ha hecho uno y que siempre es muy precavido, aunque agregó: "Espero no tener ningún video por ahí".

Sin embargo, Sebastián Yatra dijo no tener ningún problema con los desnudos, lo que quedó claro con su participación en la miniserie "Érase una vez, pero ya no", realizada por Manolo Caro para Netflix, en la cual el colombiano hizo su debut y mostró su cuerpo tal cual.

En la serie "Érase una vez, pero ya no", Sebastián Yatra debutó como actor y realizó un desnudo. Foto: Twitter

"No me da vergüenza, yo me reía, andaba desnudo por todo el set", confesó entre risas.

Agregó que las escenas estuvieron muy bien cuidadas por Manolo Caro, y que incluso quiere volver a actuar.

"Las escenas tampoco son así grotescas, estoy bien feliz de la experiencia de haber actuado, lo quiero seguir haciendo y viene música nueva", reveló.