Secuestradores asesinaron a chofer de Frida Sofía frente a ella

Estados Unidos.- Frida Sofía se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos a raíz del intento de secuestro que vivió hace 15 años. Pero lo peor pasó antes, cuando vio morir al jardinero de su casa que ese día aceptó llevarla a su clase de ballet.

Frida Sofía vive sola en Estados Unidos desde hace 15 años cuando sufrió un segundo intento de secuestro. En una entrevista con la periodista Pati Chapoy, abrió su corazón y recordó ese episodio que la marcó de por vida.

Horrible, fue un episodio que marcó mi vida, por el resto de mi vida... definitivamente algo que me hizo crecer, madurar rápido y tener que salir adelante, imaginate, otra cultura, otro país”, contó.

Por primera vez, la hija de Alejandra Guzmán confiesa que su secuestro estuvo planeado por personas que trabajaban para su familia.

Todo estuvo planeado... en todos los secuestros es alguien cercano a ti, ya sea tu familia, lamentablemente, o alguien que trabaja (en tu casa) y ese fue mi caso...”.

Pasó cuando se dirigía a clase de ballet

La hija de Pablo Moctezuma, Frida Sofía, contó que el intento de secuestro se dio cuando ella bailaba ballet, cuya clase tomaba con las jóvenes de 18 años y los ensayos eran en domingo, día de descanso de sus choferes, por lo que tuvo que pedirle al jardinero que la llevara.

(Los ensayos) Estaban programados por edades y esto lo sabían las personas que me cuidaban, como era un domingo, ellos no trabajaban en domingo y ellos sabían que fuera lo que fuera yo iba a ir a ese ensayo... fui y le pedí al señor que cuidaba lo de la jardinería, le dije: por favor llévame, por favor llévame”.

Recordó que puso ser peor, pero afortunadamente tomaron una camioneta blindada, a la que le cerraron el paso cuatro autos, uno por cada lado, y fue cuando supo lo que realmente estaba pasando.

Vamos en camino y repente dos coches empiezan, algo raro yo sentí, algo raro... tenía la paranoía porque no era la primera vez, es la segunda vez.. había un alto, dos carros, y de repente uno de enfrente se hace para atrás, volteo y hay uno atrás... se bajan yo creo que de seis a ocho personas”.

En ese momento, Frida Sofía entró en un bloqueo mental, además de un ataque de pánico, lo que días después la llevó a tomar terapia psicológica.

La persona que estaba manejando no estaba entrenada, me vio, me acuerdo perfecto de la mirada de... y yo: arranca, arranca”.

Frida Sofía confesó que a veces se ha sentido como la mamá de Alejandra Guzmán, de quien está distanciada. Foto: Especial.

“Nunca pensé que iba a valer”

Con un nudo en la garganta, Frida Sofía recordó la sangre y a su chofer muerto en ese momento.

Nunca pensé que iba a valer, yo estaba en mi mundo... en un segundo salen pistolas, y yo temblando, el hombre paralizado, nada más: pum pum pum, porque no escuchas absolutamente nada...”.

“Me acuerdo perfecto de la sangre, me cayó ahí algo y... y ahí se me fue totalmente, se me fue el habla, se me fue todo, se me fue todo, Pati horrible de verdad".

Cuando Pati Chapoy le preguntó si el chofer murió, Frida Sofía hizo una pausa y respondió que sí.

Sí, sí porque uno de ellos de los que iban a secuestrarme se arrepintió, me ayudó, gracias a Dios porque si no hubiera sido por él, no sé...”, dijo con los ojos llorosos.

Alejandra Guzmán descansaba en ese momento

Cuando pudo llegar a su casa, Frida Sofía corrió al cuarto de su mamá, Alejandra Guzmán, quien en ese momento estaba dormida, le contó todo y a partir de ahí pasaron dos semanas para que pudiera hablar, entró en un estado de shock.