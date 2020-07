“Seguiría siendo edecán” Actor aseguró que Bárbara Mori le debe su carrera a Sergio Mayer

Ciudad de México.- Actor aseguró que la actriz Bárbara Mori, le debe su carrera a su expareja, el también actor y actual diputado Sergio Mayer Bretón.

Hace unos días, la actriz uruguaya decidió hablar para sus seguidores sobre su tóxico pasado y la relación que tuvo con su expareja, el diputado Sergio Mayer, asegurando que fue sumamente infeliz a su lado, pues durante su matrimonio ella vivió bajo las órdenes de él.

Ante esta declaración, el actor Jorge Reynoso, esposo de la cantante Noelia, reaccionó y aseguró que Mayer siempre estuvo al pendiente de su pareja.

Mediante una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, el actor comentó que mientras Bárabra grababa la telenovela ‘Me Muero por ti’, Sergio se esforzó para que la actriz fuera tratada como una ‘princesa’ dándole todo tipo de atenciones y comodidades.

Sin embargo, ella no se portó muy bien con él, ya que según Reynoso, Bárbara habría sido infiel con su coprotagonista, el actor Christian Meier.

Reynoso aseguró que a la actriz de 42 años no le conviene hablar sobre su pasado porque podría salir perjudicada, así mismo, comentó que Bárbara le debe el éxito de su carrera a Mayer y que de no ser por él, ella seguiría siendo una simple edecán.

No estaría en ningún lado, seguiría siendo edecán y me imagino que hubiera terminado siendo edecán en las discotecas de cervecerías... no es que no sea un trabajo digno ser edecán, pero siendo claros, Sergio fue el genio de la lámpara maravillosa de concederle todos sus sueños y sus deseos y ella no ha sido agradecida", finalizó el actor.