Ciudad de México.- Selena Gomez tuvo dos romances muy sonados en el pasado. Primero con Justin Bieber, con quien volvió en varias ocasiones, y después con The Weeknd, quien incluso se vio envuelto entre Selena y Justin.

La cantante de 28 años que se encuentra soltera, concedió una entrevista a la revista Vogue, en la que confesó que hasta hace poco se consideraba “maldita” en el amor debido a su propia culpa.

Creo que la mayoría de mis experiencias en el terreno sentimental estaban malditas. Era demasiado joven para estar expuesta a ciertas cosas cuando mantenía una relación. Supongo que necesitaba descubrir qué significaba esa palabra para mí, 'excepcional', porque en el pasado me he sentido muy inferior a mis parejas, y nunca me veía realmente como una igual", explicó Selena.

Selena Gomez con Justin Bieber y con The Weeknd./ FOTOS: Google

En el fondo, ni siquiera pensaba: 'Oh, me siento así, déjame cantar algo al respecto'. En realidad necesitaba sentirme así acerca de mí misma, y mi familia y la familia que he creado a mi alrededor me han ayudado a conseguirlo", agregó.

La intérprete de “Love You Like A Love Song” contó que sentirse bien consigo misma no ha sido un proceso fácil, sino que es un trabajo de todos los días.

Hace unos años, Selena Gomez fue honesta con sus fans al contar que padeció depresión y bipolaridad, además de la enfermedad de Lupus.

La portada de la revista Vogue con Selena Gomez./ FOTO: Instagram

Selena Gomez posó para Vogue maquillada con los productos de su marca Rare Beauty./ FOTO: Instagram

Estrena serie ‘Only Murders in the Building’

Mientras llega un amor menos tormentoso a su vida, Selena Gomez se concentra en el trabajo, principalmente en el estreno de la serie “Only Murders in the Building”, en donde también participó como productora.

La comedia creada por Steve Martin y John Hoffman llegará a la plataforma de streaming Hulu el 31 de agosto de 2021.

Selena Gomez comparte escenas con Steve Martin y Martin Short, quienes interpretan a tres desconocidos que comparten una obsesión con los delitos reales, y de repente se involucran en uno.

Además la ex chica Disney tiene su propia línea de belleza Rare Beauty, cuyos productos se pueden comprar en las tiendas Sephora y en la propia plataforma de la marca.