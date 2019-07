Selena Gomez deslumbra con tremendo escote desde Italia

Italia.- La cantante y actriz Selena Gomez volvió a aparecer, ahora anda en la bella Italia disfrutando aún del festejo por su cumpleaños 27.

La también productora de televisión compartió una fotografía en la que se le ve radiante, además de hermosa. Para un paseo en lancha, la bella actriz de Hollywood eligió un vestido recto negro con estampado en flores rojas que le resalta su piel blanca.

Pero lo que más le resalta y acaparó la atención de sus seguidores, además de su sonrisa, es su tremendo escote que lució.

Además de Ariana Grande, la exchica Disney es una de las mujeres más influyentes de las redes sociales, no por nada cuenta con más de 154 millones de seguidores en su perfil de Instagram, a pesar de que se ha alejado un poco de ellos.

Te amamos sin importar que no estemos aquí para ti... siempre estamos ahí para ti...”, “Eres guapisima. Mantente feliz siempre”, “Selena te amamos, no debes renunciar y alejarte de los fanáticos, te amo”, “Eres tan hermosa y siempre me haces sentir feliz”, “Cada día más bella”, le escribieron sus fans en redes sociales.