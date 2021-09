Selena Quintanilla: Activa su Tik Tok con llamado a reto viral

Texas.- Selena Quintanilla hizo un llamado a sus fans en Tik Tok para realizar un ‘reto viral’ que hasta el momento ha recibido miles de respuestas.

Es que, tras su estreno en la plataforma de Tik Tok, Selena Quintanilla ha estado más activa que nunca; la prueba es que el pasado 23 de septiembre, deleitaron a su público con un concierto virtual que fue reposteado en distintas plataformas, lejos de Tik Tok.

En esta ocasión, el reto consiste en usar la canción #ComoLaFlor para ver las creaciones y creatividad de sus fans alrededor del mundo.

El #SelenaChallenge, tiene más de 13 mil corazones desde su salida hace unos minutos.

Selena: Remasterizan su álbum ‘Dreaming of You’

La memoria de Selena quedó impregnada en sus discos, y hace un par de días, el álbum, ‘Dreaming of You’ se remasterizó para conmemorar su premio “Diamante”. En este disco, se incluyen algunos de sus grandes éxitos.

Además, se lanzó para celebrar el mes de la hispanidad en Estados Unidos.

Hace 26 años, el más esperado álbum en inglés de Selena fue lanzado póstumamente el 18 de julio de 1995. "Dreaming of You" alcanzó el puesto número 1 en la lista 200 de Billboard y se convirtió en el álbum latino más vendido en la historia. Dos hazañas para un artista latino”, expresaron en Instagram.

Este álbum lanzó un total de cinco videos musicales y celebra su éxito con éxitos como "Dreaming of You" y "I Could Fall In Love", así como sus éxitos en español como "Como La Flor", "Bidi Bidi Bom Bom ”y“ Amor Prohibido ”.

