Conducta le ayudará a Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, a quedar libre

Texas, Estados Unidos.- Yolanda Saldívar, la mujer que asesinó a Selena Quintanilla hace 26 años, será elegible para obtener libertad condicional en marzo de 2025 por buena conducta.

Esta información fue confirmada por el Departamento de Justicia Criminal del estado de Texas, dio a conocer Primer Impacto.

Yolanda Saldívar, de 60 años de edad, cumple su condena en la prisión de Mountain View, en Gatesville, Texas, y podría salir bajo palabra a partir del 30 de marzo de 2025, 30 años después del inicio de su sentencia.

El 31 de marzo de 1995, Saldívar, quien manejaba las tiendas de ropa de Selena dejó al Tex Mex sin su reina, cuando le disparó por la espalda en el cuarto de un motel.

Apenas se dio este adelanto a través de Primer Impacto, se dieron las reacciones por parte de seguidores de Selena Quintanilla.

La gente no la va a dejar vivir de todas maneras en paz”, “No pues que ni salga porque la matan”, “¿A qué quiere salir? Me pregunto”, “Solo Dios puede juzgarla, nosotros no somos nadie para hacerlo, ella ya pagará el día que Dios la llame”, escribieron internautas.