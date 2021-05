VIDEO. ‘Son muy anchas’: Selena Quintanilla confesó que odiaba sus caderas

Texas, Estados Unidos.- Selena Quintanilla, quien murió en 1995, confesó en una entrevista que lo menos le gustaba de su cuerpo era lo que para muchos era su mayor atractivo físico, sus caderas.

En una entrevista que concedió en 1994, la legendaria “Reina del Tex Mex” habló desde Puebla sobre su comida favorita, su dieta y lo que menos le gustaba de su cuerpo.

En la charla con el conductor Gilberto Brenis, Selena Quintanilla compartió sus gustos culinarios y confesó que su platillo favorito era el arroz con pollo.

(Me encanta) La comida mexicana, el arroz con pollo es mi favorito y doble pepperoni en pizza, me encanta, puedo comer un mediano completamente, con el pan delgadito”, confesó la intérprete de “Como la flor”.

Pero también confesó que le encantaba incluir el picante en sus comidas, como el pico de gallo, la salsa verde y roja.

Y aceptó que en la cocina es buena preparando mariscos, arroz con pollo, frijoles, comida típicas y platos mexicanos.

Aunque Selena Quintanilla ya no lo supo, su silueta sigue siendo un referente para los cirujanos plásticos o para las mujeres que hacen de todo para lograr un cuerpo similar al de ella.

Y es que en esa entrevista, el conductor le preguntó no solo por su edad, 23 años, sino por lo que más le gustaba de su cuerpo, pero la hija del productor Abraham Quintanilla le pidió mejor preguntarle por lo que menos le gusta.

Preguntame algo que no me gusta, mis caderas, no, porque son muy anchas”, confesó Selena esa ocasión.