Rapero Lil Nas X lanza ‘Satan Shoes’ que contienen sangre humana y Nike lo demanda

México.- El rapero y cantante Lil Nas X esperó a Semana Santa para lanzar el controvertido par de Nike no oficiales, “Satan Shoes”, los cuales contienen una cruz invertida y una gota de sangre humana, lo que le valió fuertes críticas.

Pero no sólo, eso, un Juez le ordenó retirar los “Satan Shoes” del mercado, compartió la periodista Nelssie Carrillo.

El par de Nike no oficiales en color rojo con negro, contienen un pentagrama de bronce, una cruz invertida y una gota de sangre humana real, que al minuto de salir al mercado, se agotaron.

El rapero estadounidense hizo el lanzamiento de 666 pares este sábado, 27 de marzo, y enseguida causó revuelo entre el mundo católico, pues en una parte del zapato tiene inscrito el versículo Lucas 10:18, lo que es tomado como una burla a Dios.

Y en su página Web se puede leer la frase “mejor reinar en el infierno que servir en el cielo”.

Según CNN en español, cada par costó US$ 1.018. La suela de burbuja de aire de cada zapato contiene 60 centímetros cúbicos (2,03 onzas líquidas) de tinta roja y “una gota” de sangre humana, proporcionada por los integrantes del colectivo de arte, según MSCHF.

Nike demandó a los responsables por infracción de marca registrada, pero el colectivo no ha respondido.

En su demanda, Nike pide a la corte detener de manera definitiva las órdenes de Lil Nas X de “Satan Shoes”, pues no están autorizados.

Según CNN en español, recibieron una declaración vía correo electrónico en la que Nike aclara que no participó en la creación de las zapatillas modificadas.

No tenemos una relación con Lil Nas o MSCHF”. Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos”, dijo la empresa.